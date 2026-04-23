Два десятка человек пострадали при столкновении двух поездов Около 18 человек пострадали при столкновении двух пригородных поездов в Дании

Два пригородных поезда столкнулись к северо-западу от Копенгагена, сообщает газета The Guardian. Инцидент случился на железнодорожном переезде между Хиллеродом и Кагерупом, пострадали 18 человек.

Сигнал о происшествии поступил в экстренные службы около 6:30 утра, после чего на место незамедлительно выехали спасатели и медики. Для срочной госпитализации раненых был задействован военный вертолет, а всего из поврежденных вагонов эвакуировали 37 пассажиров.

Людей просто разбросало по вагонам, — рассказал газете главный врач службы скорой помощи Копенгагена Андерс Хеймдал.

Полиция Северной Зеландии приступила к техническому расследованию, чтобы установить точные причины столкновения на высокой скорости. На опубликованных кадрах с места трагедии видны сильные повреждения головных вагонов и разлетевшиеся на десятки метров осколки стекла. Инспектор Мортен Педерсен подчеркнул, что версия о возможной неисправности сигнального оборудования будет тщательно проверена в рамках общего следствия.

Ранее трамвай сошел с рельсов и задавал двух человек в Милане. Еще как минимум 40 человек получили травмы. Прокуратура начала расследование по делу о непредумышленном убийстве. По версии следствия, причиной трагедии могло стать плохое самочувствие водителя.