В Германии задержали шпиона-украинца В Германии задержали украинца и его подельника по подозрению в шпионаже

В Германии задержали украинца и его подельника по подозрению в шпионаже, сообщило управление уголовной полиции Баварии. По данным ведомства, фигуранты добывали сведения с целью диверсии.

Управление уголовной полиции Баварии под руководством прокуратуры Мюнхена и Центрального управления Баварии по борьбе с экстремизмом и терроризмом проводит масштабное расследование в отношении двух человек по подозрению в шпионаже в целях диверсии и в получении поддельных официальных удостоверений личности, — говорится в сообщении.

Правоохранители уточнили, что задержанные являются гражданами Украины и Латвии, при этом у них нет постоянного места жительства в Германии. Сотрудники автоинспекции остановили для обычной проверки автомобиль с латвийскими номерами, после чего обнаружили в салоне поддельные удостоверения личности, фотоаппараты, дрон, GPS-трекеры, рации, несколько мобильных телефонов и сим-карты.

Все эти предметы были изъяты. Полиция считает, что подозреваемые могли действовать по поручению организации, находящейся за пределами Германии.

Ранее Краснодарский краевой суд признал гражданку Украины виновной в шпионаже в пользу СБУ. Женщину приговорили к 10,5 года колонии общего режима. Суд также конфисковал у осужденной телефон, мини-камеру с датчиками движения и деньги, полученные от куратора.