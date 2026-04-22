Шпионку СБУ отправили за решетку в Краснодаре Гражданка Украины получила 10,5 года колонии за шпионаж в Краснодаре

Краснодарский краевой суд признал гражданку Украины виновной в шпионаже в пользу Службы безопасности Украины, сообщили в прокуратуре региона. Женщину приговорили к 10,5 года колонии общего режима.

Краснодарский краевой суд вынес приговор в отношении 34-летней жительницы Краснодара. Она признана виновной по ст. 276 УК РФ (шпионаж), — сказано в сообщении.

Суд установил, что обвиняемая в декабре 2024 года через интернет связалась с представителями СБУ. По их заданию она собирала и передавала данные о военных и гражданских объектах города, включая защитные сооружения, движение поездов и мероприятия на транспорте.

Дело расследовало УФСБ по Краснодарскому краю. Суд также конфисковал у осужденной телефон, мини-камеру с датчиками движения и деньги, полученные от куратора.

Ранее Херсонский областной суд вынес приговор местному жителю, сотрудничавшему с украинской разведкой. Как сообщила пресс-служба инстанции, мужчину признали виновным в шпионаже и государственной измене. Гражданину Украины назначили наказание в виде 14 лет колонии строгого режима.