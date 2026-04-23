В Энгельсе местная жительница ударила сына ножом из-за квартиры

В Энгельсе местную жительницу подозревают в нанесении травм собственному сыну, сообщает телеканал «Саратов 24». Конфликт начался из-за шутки о том, что молодой человек сдаст мать в дом престарелых.

Сообщается, что такую версию выдвинула сама женщина, так как в новой квартире после расселения у семьи было бы меньше квадратных метров. Сын в шутку согласился с ее идеей, тогда подозреваемая схватила нож и напала на молодого человека.

Во время конфликта участники инцидента находились в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что прокуратура Московской области начала проверку из-за видеоролика, на котором житель деревни Жаворонки в Одинцовском округе бросает нож в живот подростка. На видео мужчина использует опасные предметы якобы в целях физической подготовки детей.