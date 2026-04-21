Прокуратура проверит жителя Подмосковья после броска ножа в подростка Прокуратура начала проверку после видео с броском ножа в подростка в Подмосковье

Прокуратура Московской области начала проверку из-за видеоролика, на котором житель деревни Жаворонки в Одинцовском округе бросает нож в живот подростка, передает ТАСС. На видео мужчина использует опасные предметы якобы в целях физической подготовки детей.

В ходе проверки, проведение которой поручено Одинцовской городской прокуратуре, будет дана правовая оценка действиям законного представителя несовершеннолетних и при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования, — уточнили в прокуратуре.

В ГУ МВД по Московской области сообщили, что заявлений в полицию по данному факту не поступало. Сотрудники полиции проводят мероприятия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Ранее на станции московского метро «Кунцево» 36-летний пассажир спустился на рельсы, а затем снова забрался на платформу. По информации столичной прокуратуры, мужчину привлекли к административной ответственности за умышленное неисполнение требований транспортной безопасности и назначили ему административный арест.