24 марта 2026 в 13:08

Мужчина нарвался на жесткое наказание после наглой выходки в метро Москвы

Московского пассажира арестовали за самовольный спуск на рельсы

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
На станции метро «Кунцево» в Москве 36-летний пассажир спустился на рельсы, а затем снова забрался на платформу, сообщил Telegram-канал столичной прокуратуры. По информации органов, мужчину арестовали.

Правонарушитель привлечен к административной ответственности по ч. 3 ст. 11.15.1 КоАП РФ (умышленное неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности) с назначением наказания в виде административного ареста, — уточнили в ведомстве.

Ранее неизвестный мужчина в кепке распылил перцовый газ в вагоне поезда на станции «Бауманская» в московском метрополитене, в результате чего пострадали дети. Инцидент начался с конфликта злоумышленника с гражданином Экваториальной Гвинеи, студентом одного из столичных вузов.

До этого на станции метро «Волжская» сотрудники полиции УВД на Московском метрополитене задержали гражданина 2002 года рождения, который спустился на пути. Предполагается, что нарушитель находился в состоянии наркотического опьянения. В полиции напомнили, что спуск на пути является грубым нарушением правил транспортной безопасности.

метро
Москва
прокуратура
аресты
Мужчина нарвался на жесткое наказание после наглой выходки в метро Москвы
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

