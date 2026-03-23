23 марта 2026 в 11:03

Школьницы едва не ослепли после поездки в столичном метро

Неизвестный распылил газ в вагоне метро на станции «Бауманская»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Неизвестный мужчина в кепке распылил перцовый газ в вагоне поезда на станции «Бауманская», в результате чего пострадали дети, сообщает «Российская газета» со ссылкой на информированный источник. Инцидент начался с конфликта злоумышленника с гражданином Экваториальной Гвинеи, студентом одного из столичных вузов.

В ходе завязавшейся драки нападавший выхватил баллончик и направил струю газа в сторону оппонента и находившихся рядом пассажиров. Среди пострадавших оказались две школьницы из Татарстана, приехавшие в Москву на конкурс чтецов. Прибывшие медики диагностировали у пострадавших химические ожоги глаз и экстренно доставили их в больницу.

Правоохранительные органы проводят тщательную проверку по факту нападения. Ведется активный розыск скрывшегося с места происшествия злоумышленника.

Ранее на станции метро «Волжская» сотрудники полиции УВД на Московском метрополитене задержали гражданина 2002 года рождения, который спустился на пути. Предполагается, что нарушитель находился в состоянии наркотического опьянения.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Номинант на «Оскар» Кеоган признался, что больше не хочет выходить из дома
Две школьницы пропали в Пензенской области
Врач назвала тревожную причину появления светлых пятен после загара
Фестиваль контента ORIGINAL+ объявил победителей
Локомотивы уже заканчиваются: удары по Украине 23 марта, куда попали
Ученые предложили диагностировать рак по запаху кожи
Губернатор рассказал о воздушной опасности в Ленобласти
Хуситы открестились от Ирана в войне с США
Роспотребнадзор заблокировал более 6 тыс. сайтов с «запрещенкой»
Первый рейс вылетел из Пулково после снятия ограничений
«Задохнулся»: очевидец раскрыл подробности смертельного пожара в Москве
Школьник попал в смертельное ДТП в Ленобласти
Жениха арестовали прямо у «алтаря» по делу о растлении детей
Бар предложил украинцам почувствовать себя террористами из «Крокуса»
Школьницы едва не ослепли после поездки в столичном метро
Почему не работает Telegram сегодня, 23 марта: сбои, когда заблокируют
Региональный бизнес-форум «Чукотка Будущего» состоится в Анадыре
Виновником смертельного пожара в Москве стал известный циркач
В российском регионе зафиксировали очаги бешенства
Страшные кадры с кровавой аварией в аэропорту опубликовали в Сети
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
Семья и жизнь

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения

