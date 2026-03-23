Школьницы едва не ослепли после поездки в столичном метро Неизвестный распылил газ в вагоне метро на станции «Бауманская»

Неизвестный мужчина в кепке распылил перцовый газ в вагоне поезда на станции «Бауманская», в результате чего пострадали дети, сообщает «Российская газета» со ссылкой на информированный источник. Инцидент начался с конфликта злоумышленника с гражданином Экваториальной Гвинеи, студентом одного из столичных вузов.

В ходе завязавшейся драки нападавший выхватил баллончик и направил струю газа в сторону оппонента и находившихся рядом пассажиров. Среди пострадавших оказались две школьницы из Татарстана, приехавшие в Москву на конкурс чтецов. Прибывшие медики диагностировали у пострадавших химические ожоги глаз и экстренно доставили их в больницу.

Правоохранительные органы проводят тщательную проверку по факту нападения. Ведется активный розыск скрывшегося с места происшествия злоумышленника.

Ранее на станции метро «Волжская» сотрудники полиции УВД на Московском метрополитене задержали гражданина 2002 года рождения, который спустился на пути. Предполагается, что нарушитель находился в состоянии наркотического опьянения.