Энергетик Юшков: Россия может досрочно отказаться от поставок нефти в страны ЕС

Россия может прекратить экспорт нефти в страны Евросоюза до того, как Украина вновь перекроет трубопровод «Дружба», заявил NEWS.ru ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков. По его словам, аналогичный сценарий может быть применен к сжиженному природному газу.

Есть риски, что Украина продолжит использовать трубопровод «Дружба» для шантажа европейцев, будет его перекрывать, что для ЕС, конечно, критично. Но тут возникает вопрос: а Россия, со своей стороны, заранее его не перекроет? Недавно Владимир Путин говорил, что мы можем досрочно отказаться от поставок СПГ на европейский рынок. То же самое может быть и с нефтью, поскольку к власти в Венгрии пришла оппозиция, которая ориентирована на Брюссель. Они согласовывают антироссийские санкции, финансовую помощь Украине и взамен получают российское сырье, — прокомментировал Юшков.

Ранее сообщалось, что Украина может вновь перекрыть трубопровод «Дружба», получив от Евросоюза кредит в размере €90 млрд (7,9 трлн рублей). По словам зарубежных журналистов, доверие к Киеву все чаще подвергается сомнению.