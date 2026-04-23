В Петербурге выявили мошенников с могильными памятниками

В Петербурге выявили схему обмана пенсионеров с могильными памятниками, сообщает Neva.today. Индивидуальная предпринимательница брала оплату за заказы, но не выполняла их.
Сообщается, что жертвой схемы стал 78-летний местный житель. За изготовление памятника на могилу супруги он отдал 620 тыс. рублей. Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать подозреваемую.
Ей избрали меру принуждения в виде обязательства о явке. Также в офисе женщины прошли обыски.
Ранее сообщалось, что более 6,2 млн рублей похитили мошенники у 76-летней жительницы Москвы после общения с лжеследователем из якобы киберполиции. Вместе с деньгами женщина отдала посыльному ювелирные украшения и коллекционные монеты.