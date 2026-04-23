23 апреля 2026 в 13:18

В Омске школьница отдала мошенникам собранные на выпускной деньги

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Омске сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту крупного мошенничества, жертвой которого стала 15-летняя школьница, сообщает региональное УМВД. В дежурную часть обратилась мать подростка, обнаружившая исчезновение дочери и конверта с 380 тыс. рублей. Деньги были собраны родителями одноклассников девочки для организации выпускного вечера.

Правоохранителям удалось оперативно отыскать ребенка в одном из торговых комплексов города с помощью данных геолокации. Выяснилось, что школьница действовала под диктовку преступников, которые представились сотрудниками учебного заведения и портала «Госуслуги». Злоумышленники убедили девочку в том, что личные кабинеты ее семьи взломаны, а на их имя якобы пытаются оформить незаконные кредиты.

Для усиления психологического давления в схему включился «следователь» в форме, который по видеосвязи пригрозил ребенку уголовной ответственностью родителей за пособничество терроризму. Поддавшись панике, школьница забрала хранившиеся дома наличные и успела перевести мошенникам через банкомат 170 тыс. рублей. Дальнейшие транши были пресечены благодаря своевременному вмешательству полиции.

Ранее полиция арестовала двух мошенниц, которые под видом оказания магических услуг шесть лет вымогали деньги у пенсионерки из Наро-Фоминска. Общая сумма ущерба составила 8 млн рублей. Преступницы годами помогали пожилой женщине решить личные проблемы при помощи «ритуалов благополучия».

