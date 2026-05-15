Аферисты придумали хитрый трюк для обхода защиты мессенджеров

Аферисты применяют хаотичный регистр, необычные символы и смешение алфавитов для обхода защиты мессенджеров, сообщили в управлении МВД РФ по борьбе с противоправным использованием ИКТ. Такие приемы помогают скрывать массовые рассылки и обходить автоматические системы обнаружения спама. По слова специалистов, это является одним из явных признаков мошеннических сообщений.

Мошенники используют символы из разных алфавитов, кириллицу и латиницу, необычные знаки или смешанный регистр, чтобы обойти автоматические системы защиты мессенджеров и маскировать массовые рассылки, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что аферисты торгуют поддельными «отказными билетами» в театры, находя жертв преимущественно в профильных чатах мессенджеров. Одна из пострадавших сообщила, что перевела деньги, но так и не дождалась обещанных мест в зрительном зале.

Кроме того, в МВД России сообщили, что мошенники направляют персоналу крупных отечественных фирм послания с требованием пройти фиктивную доследственную проверку рабочего пространства. Данные действия преступники совершают под видом сотрудников правоохранительных органов.