15 мая 2026 в 15:13

Оверчук: Россия и Азербайджан развивают отношения в разных сферах

Россия развивает сотрудничество с Азербайджаном в большом количестве сфер, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. По его словам, которые передает ТАСС, они включают транспорт, сельское хозяйство, медицину и многое другое.

Развивается сотрудничество в сфере сельского хозяйства. Есть российские инвестиции в виноградарство и виноделие Азербайджана, — сказал Оверчук.

Вице-премьер подчеркнул, что сотрудничество двух стран очень широко, поэтому невозможно выделить какое-то приоритетное направление — все сферы взаимодействия важны.

Ранее Оверчук подтвердил, что Россия и Азербайджан ведут активные переговоры по расширению полетной сети между странами. Он добавил, что жители российских городов должны иметь возможность беспрепятственно летать в Азербайджан.

До этого Оверчук поблагодарил Азербайджан за поддержку в эвакуации граждан России из Ирана. Он отметил, что благодаря содействию Баку из Исламской Республики удалось вывезти более 500 россиян. Кроме того, Азербайджан помог в доставке российских гуманитарных грузов в Иран.

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России
