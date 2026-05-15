Оверчук: Россия и Азербайджан развивают отношения в разных сферах

Россия развивает сотрудничество с Азербайджаном в большом количестве сфер, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. По его словам, которые передает ТАСС, они включают транспорт, сельское хозяйство, медицину и многое другое.

Развивается сотрудничество в сфере сельского хозяйства. Есть российские инвестиции в виноградарство и виноделие Азербайджана, — сказал Оверчук.

Вице-премьер подчеркнул, что сотрудничество двух стран очень широко, поэтому невозможно выделить какое-то приоритетное направление — все сферы взаимодействия важны.

Ранее Оверчук подтвердил, что Россия и Азербайджан ведут активные переговоры по расширению полетной сети между странами. Он добавил, что жители российских городов должны иметь возможность беспрепятственно летать в Азербайджан.

До этого Оверчук поблагодарил Азербайджан за поддержку в эвакуации граждан России из Ирана. Он отметил, что благодаря содействию Баку из Исламской Республики удалось вывезти более 500 россиян. Кроме того, Азербайджан помог в доставке российских гуманитарных грузов в Иран.