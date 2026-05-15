15 мая 2026 в 15:01

Мерца освистали на мероприятии в Вюрцбурге

Экоактивисты попытались сорвать выступление Мерца на мероприятии в Вюрцбурге

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press
Климатические активисты попытались сорвать мероприятие с участием канцлера ФРГ Фридриха Мерца на Дне немецких католиков в Вюрцбурге, сообщает DPA. После вмешательства охраны встреча была продолжена.

По данным полиции, перед выступлением Мерца у Конгресс-центра собрались около 400 демонстрантов. Участники акции выступали против климатической политики правительства Германии. На дискуссионной панели канцлер ФРГ обсуждал актуальные вопросы молодежи и ее будущего с генеральным секретарем Федеральной конференции школьников Эми Кирхгоф и духовным руководителем Союза немецкой католической молодежи Лизой Кварх.

Ранее лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт заявила, что Мерц должен немедленно покинуть пост. По ее словам, в противном случае страну ждет катастрофа. Вагенкнехт добавила, что нынешнее правительство является самым непопулярным в истории Германии. Согласно опросам, 87% граждан недовольны работой кабинета, а большинство респондентов выступают за досрочный роспуск коалиции ХДС/ХСС и СДПГ. На съезде Объединения немецких профсоюзов (DGB) Мерца освистали прямо на сцене.

