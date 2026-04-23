Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 апреля 2026 в 14:56

Похититель сейфа с 2,7 млн рублей предстанет перед судом в Петербурге

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Санкт-Петербурге перед судом предстанет 49-летний житель Псковской области, который вместе с сообщником украл свыше 2,7 млн рублей из сейфа коммерческой фирмы, пишет «МК в Питере» со ссылкой на прокуратуру города. Как выяснилось, мужчина уже был судим.

По данным прокуратуры, преступление произошло в поселке Шушары в сентябре 2025 года. Двое мужчин проникли в офис коммерческой фирмы через окно и украли сейф с деньгами и ноутбуком.

Как признался задержанный, они поделили сумму, а гаджет просто выбросили. Уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере в отношении мужчины уже передали в суд. Его счета арестовали, чтобы впоследствии возместить ущерб потерпевшей стороне. Поиски его сообщника до сих пор продолжаются.

Ранее в Москве вор проник в квартиру, притворившись риелтором, и украл часы стоимостью 2 млн рублей. С разрешения хозяйки он снял квартиру на камеру, в том числе гардеробную, где хранился дорогой аксессуар.

Регионы
Санкт-Петербург
кражи
преступления
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.