Похититель сейфа с 2,7 млн рублей предстанет перед судом в Петербурге

В Санкт-Петербурге перед судом предстанет 49-летний житель Псковской области, который вместе с сообщником украл свыше 2,7 млн рублей из сейфа коммерческой фирмы, пишет «МК в Питере» со ссылкой на прокуратуру города. Как выяснилось, мужчина уже был судим.

По данным прокуратуры, преступление произошло в поселке Шушары в сентябре 2025 года. Двое мужчин проникли в офис коммерческой фирмы через окно и украли сейф с деньгами и ноутбуком.

Как признался задержанный, они поделили сумму, а гаджет просто выбросили. Уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере в отношении мужчины уже передали в суд. Его счета арестовали, чтобы впоследствии возместить ущерб потерпевшей стороне. Поиски его сообщника до сих пор продолжаются.

