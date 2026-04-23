Глава Туапсе рассказал о тушении пожара на морском терминале

Площадь возгорания на морском терминале в Туапсе, возникшего в результате атаки ВСУ, сократилась практически вдвое, сообщил в своем Telegram-канале глава муниципалитета Сергей Бойко. По его словам, пожар в настоящее время тушат 276 человек.

Глава муниципалитета также рассказал, что в реке Туапсе локализован разлив нефтепродуктов, которые попали в воду из-за пожара на терминале. Для ликвидации последствий выставлены 750 метров боновых заграждений, работают пять специальных устройств для сбора и одна нефтеловушка, при этом ранее попавшие в воду нефтепродукты уже оперативно собрали.

Бойко отметил, что ведется постоянный мониторинг и, если случится повторное попадание нефтепродуктов в водоем, их также оперативно уберут. По данным Морспасслужбы, главного управления МЧС по Краснодарскому краю и регионального Министерства ГО и ЧС, принятые профилактические меры дали результат как в реке Туапсе, так и в акватории порта.

Ранее в оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что в Туапсе продукты горения от пожара на морском терминале, возникшего после атаки беспилотников, выпали вместе с дождем. В результате образовался черный налет на поверхностях в нескольких микрорайонах города.