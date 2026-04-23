23 апреля 2026 в 15:00

Оперштаб сообщил результаты мониторинга экологической обстановки в Туапсе

В Туапсе после атаки БПЛА не обнаружили загрязнений и нефтяных пятен в море

Фото: Борис Морозов/РИА Новости
В акватории Черного моря рядом с портом Туапсе, где продолжают тушить пожар на морском терминале после атаки ВСУ, нет нефтяных пятен и иных загрязнений, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. В ведомстве уточнили, что мониторинг проводился с 21 по 23 апреля.

Ежедневно идет обследование состояния акватории вблизи Туапсе. Суда служб осматривают ее в постоянном режиме. По данным за 21, 22 и 23 апреля нефтяные пятна и загрязнение в акватории моря вблизи порта Туапсе отсутствуют, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что площадь возгорания на морском терминале в Туапсе сократилась практически вдвое. Глава муниципалитета Сергей Бойко отметил, что пожар тушат 276 человек. Он также рассказал, что в реке Туапсе локализован разлив нефтепродуктов.

До этого сообщалось, что из-за атак ВСУ в ночь на 20 апреля порядка 23 домов было повреждено. Начальник управления по делам ГО и ЧС администрации Туапсинского муниципального округа Евгений Шевченко рассказал, что ущерб также нанесен пяти социальным объектам.

