Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 апреля 2026 в 10:45

Вор притворился риелтором и умыкнул часы за 2 млн рублей

В Москве вор под видом риелтора проник в квартиру и украл часы за 2 млн рублей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Москве вор проник в квартиру, притворившись риелтором, и украл часы стоимостью 2 млн рублей, сообщает MK.RU. С разрешения хозяйки он снял квартиру на камеру, в том числе гардеробную, где хранился дорогой аксессуар.

По информации журналистов, при «осмотре» квартиры 24-летний ранее судимый уроженец Удмуртии мог украсть часы. Позже хозяйка изучила записи с камеры наблюдения и попыталась связаться с «риелтором», чтобы вернуть драгоценность. В итоге это не помогло, и женщина обратилась в полицию. Правоохранители поймали подозреваемого — он продал часы в ломбарде за 690 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в одном из клубов Санкт-Петербурга активизировались «слэм-воры», которые обчищают посетителей во время танцев в толпе. За последний месяц было зафиксировано как минимум пять обращений о пропаже телефонов, которые так и не удалось найти.

Также в Подмосковье задержали двух мужчин, которые совершили кражи из магазинов. Подозреваемые пытались унести товары на общую сумму 25 тыс. рублей.

До этого стало известно, что два жителя Красноярска обвиняются в краже более 250 килограммов готовых блюд со склада одной из сетей супермаркетов. Общий ущерб составил 60 тыс. рублей.

Москва
воры
кражи
происшествия
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.