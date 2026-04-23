Вор притворился риелтором и умыкнул часы за 2 млн рублей В Москве вор под видом риелтора проник в квартиру и украл часы за 2 млн рублей

В Москве вор проник в квартиру, притворившись риелтором, и украл часы стоимостью 2 млн рублей, сообщает MK.RU. С разрешения хозяйки он снял квартиру на камеру, в том числе гардеробную, где хранился дорогой аксессуар.

По информации журналистов, при «осмотре» квартиры 24-летний ранее судимый уроженец Удмуртии мог украсть часы. Позже хозяйка изучила записи с камеры наблюдения и попыталась связаться с «риелтором», чтобы вернуть драгоценность. В итоге это не помогло, и женщина обратилась в полицию. Правоохранители поймали подозреваемого — он продал часы в ломбарде за 690 тыс. рублей.

