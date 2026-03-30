Росгвардия задержала двух «гастрономических» воров Двоих человека задержали за кражи продуктов на 25 тыс. рублей в Подмосковье

В Подмосковье задержали двух мужчин, которые совершили кражи из магазинов, передает пресс-служба Росгвардии. Подозреваемые пытались унести товары на общую сумму 25 тыс. рублей.

Первый инцидент произошел в торговом объекте на шоссе Энтузиастов. 33-летний мужчина попытался вынести из магазина товары на сумму более 7 тысяч рублей, минуя кассовую зону, — говорится в публикации.

В тот же день аналогичный случай произошел в магазине на Пригородной улице. Ранее судимый 63-летний мужчина оплатил только часть дешевых товаров, а остальное попытался пронести бесплатно. Общая сумма неоплаченных продуктов превысила 17 тыс. рублей. Его также доставили в полицию.

Ранее сообщалось, что два жителя Красноярска обвиняются в краже более 250 килограммов готовых блюд со склада одной из сетей супермаркетов. Общий ущерб составил 60 тыс. рублей.

До этого неизвестные злоумышленники угнали грузовик, перевозивший 12 тонн шоколадных батончиков KitKat. Большегруз, выехавший с завода в Италии, направлялся в Польшу. Грузовик и его содержимое так и не были найдены. Правоохранительные органы начали расследование.