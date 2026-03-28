28 марта 2026 в 16:57

В Европе угнали грузовик с 12 тоннами батончиков KitKat

Преступники украли 12 тонн батончиков KitKat из следовавшего в Польшу грузовика

Фото: Britta Pedersen/ZB/Global Look Press
Неизвестные злоумышленники угнали грузовик, перевозивший 12 тонн шоколадных батончиков KitKat, сообщает телеканал France 24. Инцидент произошел на прошлой неделе. Большегруз, выехавший с завода в Италии, направлялся в Польшу.

Компания KitKat, принадлежащая швейцарскому пищевому гиганту Nestle, подтвердила, что грузовик, перевозивший 413 793 единицы шоколада ее новой линейки, был украден во время транзита по Европе, — говорится в публикации.

Уточняется, что грузовик и его содержимое так и не были найдены. Правоохранительные органы начали расследование произошедшего.

Ранее появилась информация, что серб с российским гражданством Стефан Милованович за пару часов совершил два дерзких ограбления в элитных районах Майами. Первой целью 35-летнего мужчины стала художественная галерея Galeries Bartoux Miami.

До этого в одном из ювелирных салонов Новосибирска мужчина в маске и с пистолетом ворвался в магазин, приставил оружие к сотруднице, затем заставил ее открыть витрины и забрал украшения. Сумма ущерба составила 7 млн рублей.

Европа
Польша
кражи
угоны
грузовики
шоколад
Большунов показал, почему его называют одним из лучших лыжников
Американист оценил вероятность выхода США из переговоров по Украине
Ветерана увезли в реанимацию из-за рухнувшей на нее глыбы льда
В Дагестане развернули оперштабы в связи с наводнениями
«Много повреждений»: Зеленский сделал признание после ударов по Одессе
Симоньян выразила соболезнования в связи с гибелью журналистов в Ливане
Уровень воды вырастет почти на метр в реках российского региона
Жуткое нападение ВСУ отправило двух мирных жителей в больницу
Дымящаяся воронка вместо Киева, дроны-LEGO: новости СВО к вечеру 28 марта
В Европе угнали грузовик с 12 тоннами батончиков KitKat
Во Франции предотвратили нападение на американский банк
Политолог назвал роковое последствие начала войны Йемена против Израиля
Лунная миссия США может накрыться «медным тазом»
В Дагестане пошли на серьезные меры из-за сильных осадков
Ситуация в Дубае 28 марта: КСИР атакует солдат ВСУ, союзник поможет Ирану
Горбатый кит второй раз застрял на мелководье
ЦАХАЛ подтвердила убийство журналистки, сотрудничавшей с «Известиями»
Израильский дрон убил двух журналистов на юге Ливана
Замглавы администрации Сочи обменял город на личную выгоду
Помощник главы ДНР рассказал, когда впервые подрался с националистами
Дальше
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Общество

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

