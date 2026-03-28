В Европе угнали грузовик с 12 тоннами батончиков KitKat Преступники украли 12 тонн батончиков KitKat из следовавшего в Польшу грузовика

Неизвестные злоумышленники угнали грузовик, перевозивший 12 тонн шоколадных батончиков KitKat, сообщает телеканал France 24. Инцидент произошел на прошлой неделе. Большегруз, выехавший с завода в Италии, направлялся в Польшу.

Компания KitKat, принадлежащая швейцарскому пищевому гиганту Nestle, подтвердила, что грузовик, перевозивший 413 793 единицы шоколада ее новой линейки, был украден во время транзита по Европе, — говорится в публикации.

Уточняется, что грузовик и его содержимое так и не были найдены. Правоохранительные органы начали расследование произошедшего.

Ранее появилась информация, что серб с российским гражданством Стефан Милованович за пару часов совершил два дерзких ограбления в элитных районах Майами. Первой целью 35-летнего мужчины стала художественная галерея Galeries Bartoux Miami.

До этого в одном из ювелирных салонов Новосибирска мужчина в маске и с пистолетом ворвался в магазин, приставил оружие к сотруднице, затем заставил ее открыть витрины и забрал украшения. Сумма ущерба составила 7 млн рублей.