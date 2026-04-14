Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
14 апреля 2026 в 19:03

Малолетний рецидивист угнал автобус и уехал в другую страну

В Норвегии 14-летний подросток угнал автобус и доехал до Швеции

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Норвегии 14-летний подросток угнал рейсовый автобус со стоянки в коммуне Вестбю и проехал на нем более 200 километров до шведского города, сообщила норвежская полиция. Заявление о пропаже автобуса поступило около 04:00 утра по местному времени.

Система отслеживания показала, что автобус находится в шведском городе Уддевалла. Информация была передана шведской полиции, которая остановила транспортное средство. За рулем был 14-летний молодой человек из Норвегии. Подросток находится под присмотром органов опеки в полиции до прибытия его представителей, — говорится в сообщении.

Подросток уже совершал подобное правонарушение в норвежском Ставангере — тогда он сам вернул автобус после трех часов езды, но дело закрыли из-за возраста. Мотивы нового угона не раскрываются. В результате инцидента никто не пострадал, автобус без повреждений вернут обратно в Норвегию, как и подростка.

Ранее в Калужской области возбудили уголовное дело о грабеже в особо крупном размере в отношении двух мужчин, 1998 и 2002 года рождения. В марте 2026 года фигуранты протаранили грузовиком шлагбаум таможенной стоянки и скрылись с похищенным товаром на сумму свыше 3 млн рублей. Сотрудники ФСБ и таможни оперативно нашли злоумышленников и изъяли украденное.

Европа
Норвегия
Швеция
подростки
угоны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названо последствие провала переговоров по Ирану
Политолог рассказал, от кого исходит главная угроза Евросоюзу
Два изрезанных тела нашли в Подмосковье
Похитили диверсанты, попал в рабство: новые версии пропажи Героя РФ в Юрге
«Не терплю»: Лукашенко раскрыл главную свою черту характера
Базу «Миротворца» пополнили сценаристы сериала «Свои»
Гарнизон ВСУ в Константиновке остался без «подпитки»
Минимум 250 человек пропали после крушения судна в районе Бангладеш
Бастрыкин взял на контроль смерть москвички от укола во время подтяжки рук
Бизнес Малышевой заработал почти 700 млн за год
ЧП на пороховом заводе в Казани 14 апреля: что известно, число пострадавших
Кадыров получил орден за вклад в развитие цементной промышленности России
ФСБ взяла киллера СБУ, позор Каллас, смертельная атака на Елец: что дальше
Когда лучше покупать доллары и евро для отпуска: советы экспертов
Иностранцев на продажу: как изменится РПЛ при новом лимите на легионеров
Раскрыто число пострадавших при пожаре на Казанском пороховом заводе
Конфликт с Милоновым, роман с женатым, СВО: как живет блогер Виктория Боня
В Колумбии объявили войну бегемотам Эскобара
Названа причина пожара на Казанском пороховом заводе
Ошпаренная пассажирка заставила авиакомпанию выплатить 100 тыс. рублей
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.