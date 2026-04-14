Малолетний рецидивист угнал автобус и уехал в другую страну В Норвегии 14-летний подросток угнал автобус и доехал до Швеции

В Норвегии 14-летний подросток угнал рейсовый автобус со стоянки в коммуне Вестбю и проехал на нем более 200 километров до шведского города, сообщила норвежская полиция. Заявление о пропаже автобуса поступило около 04:00 утра по местному времени.

Система отслеживания показала, что автобус находится в шведском городе Уддевалла. Информация была передана шведской полиции, которая остановила транспортное средство. За рулем был 14-летний молодой человек из Норвегии. Подросток находится под присмотром органов опеки в полиции до прибытия его представителей, — говорится в сообщении.

Подросток уже совершал подобное правонарушение в норвежском Ставангере — тогда он сам вернул автобус после трех часов езды, но дело закрыли из-за возраста. Мотивы нового угона не раскрываются. В результате инцидента никто не пострадал, автобус без повреждений вернут обратно в Норвегию, как и подростка.

