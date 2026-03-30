Мужчины протаранили шлагбаум и угнали фуру с «санкционкой» на 3 млн рублей

Мужчины протаранили шлагбаум и угнали фуру с «санкционкой» на 3 млн рублей В Калужской области задержали мужчин, угнавших фуру с санкционным товаром

В Калужской области возбуждено уголовное дело о грабеже в особо крупном размере в отношении двух мужчин 1998 и 2002 годов рождения, сообщили в пресс-службе МВД по региону. Сумма ущерба от хищения товара, изъятого и помещенного на специализированную стоянку, превысила 3 млн рублей.

По данным следствия, в марте 2026 года фигуранты находились на территории таможенной стоянки. Несмотря на законные требования сотрудника охраны предъявить документы, они покинули территорию, протаранив шлагбаум грузовиком, после чего скрылись.

Сотрудники региональных ФСБ, таможни и Госавтоинспекции оперативно установили местонахождение злоумышленников. Похищенное было изъято и возвращено на территорию таможни. Обвиняемых заключили под стражу.

