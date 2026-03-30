Мужчины протаранили шлагбаум и угнали фуру с «санкционкой» на 3 млн рублей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Калужской области возбуждено уголовное дело о грабеже в особо крупном размере в отношении двух мужчин 1998 и 2002 годов рождения, сообщили в пресс-службе МВД по региону. Сумма ущерба от хищения товара, изъятого и помещенного на специализированную стоянку, превысила 3 млн рублей.

По данным следствия, в марте 2026 года фигуранты находились на территории таможенной стоянки. Несмотря на законные требования сотрудника охраны предъявить документы, они покинули территорию, протаранив шлагбаум грузовиком, после чего скрылись.

Сотрудники региональных ФСБ, таможни и Госавтоинспекции оперативно установили местонахождение злоумышленников. Похищенное было изъято и возвращено на территорию таможни. Обвиняемых заключили под стражу.

Ранее в Тюменской области вынесли приговор мужчине, который угнал автомобиль и совершил наезд на сотрудника полиции. Инцидент произошел во время погони за Daewoo Nexia, когда злоумышленник заблокировал двери и отказался выходить из машины. Суд назначил виновному четыре года колонии строгого режима и обязал выплатить 50 тыс. рублей в качестве компенсации.

Калужская область
товары
санкции
фуры
угоны
Снимавшаяся обнаженной модель стала почетным консулом Украины в Доминикане
Названо единственное условие, при котором США могут захватить уран в Иране
«Погибнут 200 миллионов»: жуткое пророчество Жириновского о ядерных войнах
В Иране назвали число детей и женщин, погибших из-за атак США и Израиля
Посол забил тревогу из-за угрозы мировым поставкам продовольствия
Путин присвоил известному актеру звание народного артиста России
Жителям ДНР перечислили главные методы вербовки ВСУ
Правительство дополнительно выделит 1 млрд рублей на газификацию в регионах
Путин посмертно присвоил звание Героя России советскому летчику
Раскрыто, сколько абонентов остались без электричества в ЛНР из-за ВСУ
В Киеве отреагировали на инцидент с падением БПЛА в Финляндии
Шпион в британском посольстве: кто такой Янсе ван Ренсбург, чем занимался
Один человек погиб и 10 пострадали в результате ДТП в российском регионе
Эксперт раскрыл цену военной техники, которую США потеряли из-за Ирана
«Имеем право ее не впускать»: в ГД высказались о возвращении Пугачевой
Садовод дала советы, как добиться хорошего урожая голубики
Раскрыты масштабы ущерба от массированной атаки ВСУ на Таганрог
У россиянки в глазу нашли живого червя
Адвокат рассказал, как решить проблему с дефицитом парковочных мест
Новая волна мобилизации в России: идет подготовка или нет? Подробности
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Семья и жизнь

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

