Тюменец сбил полицейского на угнанном автомобиле

В Тюменской области вынесен приговор мужчине, который угнал автомобиль и совершил наезд на сотрудника правоохранительных органов, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Инцидент произошел во время погони за Daewoo Nexia, когда злоумышленник заблокировал двери и отказался выходить из машины.

Чтобы избежать ответственности, подсудимый направил иномарку на стоявшего перед ним полицейского. Помимо нападения на представителя власти, следствие установило причастность тюменца к другому преступлению в январе текущего года: мужчина похитил ключи в чужом доме и угнал автомобиль Toyota, на котором впоследствии столкнулся с «Газелью» и скрылся с места аварии. Суд назначил виновному четыре года колонии строгого режима и обязал выплатить 50 тыс. рублей в качестве компенсации пострадавшему сотруднику полиции.

Ранее в Йошкар-Оле двое несовершеннолетних угнали автомобиль Nissan Qashqai. После исчезновения машины владелец сразу же подал заявление о пропаже. Машину угнал 12-летний подросток, он же сел за руль, на пассажирском сиденье находился его 15-летний товарищ. По словам юных угонщиков, они обнаружили во дворах заводской части города незапертую машину, а в бардачке нашли ключ от замка зажигания, после чего решили прокатиться.