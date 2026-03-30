30 марта 2026 в 09:59

Двум россиянам грозит до 10 лет за кражу со склада 254 кг салатов и плова

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Два жителя Красноярска обвиняются в краже более 250 кг готовых блюд со склада одной из сетей супермаркетов — ущерб составил 60 тыс. руб., передает пресс-служба регионального ГУ МВД. По данным ведомства, фигуранты семь раз вывозили салаты, котлеты и плов коробками.

В октябре-ноябре прошлого года злоумышленники семь раз вывозили по несколько коробок еды. Общий вес похищенных салатов, котлет, жареной рыбы, курицы, плова и других блюд составил 254 кг, ущерб — более 60 тыс. рублей, — сказано в сообщении.

Также сотрудники Росгвардии в центре Петербурга задержали мужчину, который хотел украсть из магазина шубу. По данным ведомства, мужчина зашел в бутик на Невском проспекте и начал разговаривать с продавщицей. Когда сотрудница отвернулась, он забрал шубу и вышел из магазина. Стоимость украденной вещи составила 1,4 млн рублей.

До этого в Саратове 26-летний мужчина украл два ноутбука и игровую приставку, чтобы расплатиться с долгами. По данным полиции, в отношении него возбудили два уголовных дела по статьям о краже и присвоении чужого имущества. Уточнялось, что молодой человек похитил технику стоимостью свыше 250 тыс. рублей из сервисного центра.

