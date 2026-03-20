Саратовец украл два ноутбука и игровую приставку ради погашения долгов

В Саратове 26-летний местный житель украл два ноутбука и игровую приставку, чтобы погасить долги, пишет телеканал «Саратов 24». В отношении него возбудили два уголовных дела по статьям «Кража» и «Присвоение или растрата».

По данным полиции, молодой человек похитил два ноутбука стоимостью свыше 250 тыс. рублей из сервисного центра на проспекте Столыпина, в котором ранее работал. Украденную технику фигурант сдал в ломбард за 130 тыс. рублей.

Кроме того, задержанный украл у 20-летнего местного жителя игровую приставку, которую взял у него в аренду. Сумма ущерба составила 75 тыс. рублей. Предполагаемый злоумышленник вновь сдал технику в комиссионный магазин. Сейчас ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

