Банда «слэм-воров» вышла на охоту в Петербурге

В одном из клубов Санкт-Петербурга активизировались «слэм-воры», которые обчищают посетителей во время танцев в толпе, сообщает Telegram-канал SHOT. За последний месяц зафиксировано как минимум пять обращений о пропаже телефонов, которые так и не удалось найти.

По словам администраторов, злоумышленники специально покупают билеты на концерты, чтобы сливаться с толпой во время рейва. Они незаметно вытаскивают из сумок и карманов телефоны, а также снимают с зрителей дорогие украшения.

Один из пострадавших рассказал, что во время слэма почувствовал, как у него порвалась цепочка с крестиком — семейная реликвия из «царского золота» 56-й пробы. Парень сразу начал искать украшение на полу, и в этот момент к нему подошел другой посетитель, который сообщил, что у него тоже попытались стащить украшение, но он успел его перехватить.

Пострадавший обратился к администратору, однако тот лишь развел руками. Цепочку найти так и не удалось, предварительный ущерб оценивается в 40-50 тыс. рублей. Администрация клуба пока не комментирует ситуацию.

Ранее трое карманников выдавали себя за туристов, чтобы регулярно совершать кражи в районе популярных достопримечательностей Европы. Группу разоблачили и задержали в 2025 году, однако судебный процесс по делу продолжается.