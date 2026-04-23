Число россиян под угрозой увольнения резко выросло за 10 месяцев Роструд: число предполагаемых к увольнению сотрудников выросло на 43%

Число сотрудников российских предприятий, предполагаемых к увольнению, на 15 апреля составило 105 147 человек, следует из данных Роструда. Больше всего увольнений ожидается в Москве, Московской, Омской и Иркутской областях, а также в Красноярском крае, передают «Ведомости».

В марте этого года показатель составлял 104 775, в феврале — 100 397, а в июне прошлого года — 73 572 человека. Таким образом, за десять месяцев он вырос на 43%. Данные за четвертый квартал 2025 года показывают рост числа фактически сокращенных за год на 59% — до 32 600 против 20 500 годом ранее.

На 15 апреля в режиме неполного рабочего дня находились 82 394 человека, в простое — 40 010 человек, ситуация за месяц практически не изменилась. Уровень регистрируемой безработицы в целом по России на конец марта 2026 года составил 0,4%, что соответствует показателям прошлого года. Наибольший уровень безработицы зарегистрирован в Ингушетии (5,4%), Чечне (3,1%) и Туве (2,6%).

Ранее юрист Илья Русяев предупредил, что угрозы увольнения по статье могут повлечь за собой штраф для работодателя в размере 70 тыс. рублей. По его словам, для подтверждения давления со стороны начальства важно сохранять все доказательства, включая переписку.

Прежде юрист Марчел Кырлан заявил, что сотрудника нельзя уволить за критику руководства. Однако, по его словам, если недовольство выражено некорректно, работник может получить дисциплинарное взыскание.