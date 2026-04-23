Песков отреагировал на обыски в Минприроды Дагестана

Песков не стал комментировать обыски в Минприроды Дагестана

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать начавшиеся обыски в Министерстве природных ресурсов и экологии Дагестана, а также следственные мероприятия в Дагмелиоводхозе. Он предложил обратиться в правоохранительные органы за комментариями по этим вопросам, передает пресс-служба Кремля в МАКСе.

Что касается обысков, то я здесь не могу ничего сказать. Я рекомендую обращаться в правоохранительные органы, — сказал Песков.

Ранее СК РФ сообщал, что в Минприроды Дагестана и управлении Дагмелиоводхоза прошли обыски по делу о строительстве жилых домов в границах водоохранной зоны и русла реки. Предварительно, с 2009-го по март 2026 года чиновники оформили права собственности физлиц на участки, расположенные там, где строительство капитальных объектов запрещено.

Прежде представитель Кремля сообщал, что президент России Владимир Путин поручил руководителям муниципалитетов Дагестана помочь местным жителям с восстановлением жилья, в том числе того, что не было оформлено должным образом. По его словам, сейчас данный вопрос в срочном порядке прорабатывается.