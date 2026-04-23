23 апреля 2026 в 13:45

Песков отреагировал на обыски в Минприроды Дагестана

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать начавшиеся обыски в Министерстве природных ресурсов и экологии Дагестана, а также следственные мероприятия в Дагмелиоводхозе. Он предложил обратиться в правоохранительные органы за комментариями по этим вопросам, передает пресс-служба Кремля в МАКСе.

Что касается обысков, то я здесь не могу ничего сказать. Я рекомендую обращаться в правоохранительные органы, — сказал Песков.

Ранее СК РФ сообщал, что в Минприроды Дагестана и управлении Дагмелиоводхоза прошли обыски по делу о строительстве жилых домов в границах водоохранной зоны и русла реки. Предварительно, с 2009-го по март 2026 года чиновники оформили права собственности физлиц на участки, расположенные там, где строительство капитальных объектов запрещено.

Прежде представитель Кремля сообщал, что президент России Владимир Путин поручил руководителям муниципалитетов Дагестана помочь местным жителям с восстановлением жилья, в том числе того, что не было оформлено должным образом. По его словам, сейчас данный вопрос в срочном порядке прорабатывается.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Радиостанция Судного дня» передала восьмое послание за день
Боня ответила на предложение Соловьева прийти к нему на телешоу
Бойцы ВСУ открыто назвали Зеленского предателем
Посол Ирана заявил об исторической победе над США и Израилем
Прокурор согласился за 6 млн рублей утилизировать отходы в воинской части
Евросоюз ограничил импорт российских металлов
Военэксперт оценил последствия ядерных учений Франции и Польши
Завалившим ОГЭ школьникам дали возможность получить профессию
Израиль выразил желание возобновить конфликт с Ираном
«Навсегда»: в Германии заявили о серьезных изменениях в отношениях с РФ
Трамп «проверил на вшивость» союзников по НАТО во время операции в Иране
В «Транснефти» оценили перспективы для прокачки нефти в ФРГ по «Дружбе»
Евросоюз ввел санкции против популярного российского банка
В ГД захотели ввести скидку 50% студентам на билеты перед отбытием поезда
Кабмин выделит миллиард рублей на путевки в лагеря для детей из приграничья
Американка сделала музыкальную подвеску из скелета сестры
Украинцы бегут в панике, «попкорновая» болезнь в РФ: что будет дальше
Россиянка закопала сотни тысяч рублей на кладбище ради «снятия порчи»
«Платить будет Россия»: Медведев о выдаче Киеву Евросоюзом €90 млрд
Двойное убийство: пьяный вахтовик зарезал любовницу и ее годовалого сына
Дальше
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

