23 апреля 2026 в 10:13

В Минприроды Дагестана начались обыски

В Минприроды Дагестана прошли обыски по уголовному делу о застройке русла реки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В Минприроды Дагестана и управлении Дагмелиоводхоза прошли обыски по делу о строительстве жилых домов в границах водоохранной зоны и русла реки, передает пресс-служба Следственного комитета России. По предварительной информации, с 2009-го по март 2026 года чиновники оформили права собственности физлиц на участки, расположенные там, где строительство капитальных объектов запрещено.

В рамках расследования уголовного дела проведены обыски в служебных помещениях ФГБУ «Управление Дагмелиоводхоза» Республики Дагестан, а также в Министерстве природных ресурсов и экологии региона, — сказано в сообщении.

В СК отметили, что должностным лицам также выдали разрешения на строительство жилых многоквартирных домов — позже они были признаны недействительными. Вопреки вынесенным судом решениям о признании зданий самовольными постройками, подлежащим сносу, строительство не было прекращено.

Ранее силовики возбудили уголовное дело против бывшего главы Карабудахкентского района Дагестана. В пресс-службе Следственного комитета России уточнили, что его подозревают в получении взятки в размере 29,5 млн рублей.

Регионы
Дагестан
минприроды
Следственный комитет
