Дагестанский чиновник попался силовикам за взятку в 29 млн рублей

На экс-главу района в Дагестане возбудили дело о взятке в 29 млн рублей

Силовики возбудили уголовное дело против бывшего главы Карабудахкентского района Дагестана, сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета России. Его подозревают в получении взятки в размере 29,5 млн рублей.

Следственными органами СК РФ по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы Карабудахкентского района и генерального директора коммерческой организации. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере), — говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2019 году чиновник, тогда еще занимавший пост главы района, предложил представителю коммерческой фирмы передать ему взятку в размере 20% от суммы муниципального контракта. Речь шла о строительстве водопровода для водоснабжения населенных пунктов района. Взамен экс-глава обещал содействие в заключении этого контракта.

Ранее в Москве были задержаны два заместителя руководителя главного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по столице по подозрению в получении взяток в особо крупном размере. Сотрудники оперативных служб нагрянули к фигурантам непосредственно во время их работы. В служебных кабинетах задержанных уже проведены обыски.

