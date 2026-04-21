21 апреля 2026 в 02:01

Сотрудники РАН и ИНТЭЛ арестованы в Москве

Суд в Москве арестовал двух сотрудников РАН и замдиректора ИНТЭЛ из-за взяток

Суд в Москве отправил под стражу сотрудников Российской академии наук Алексея Молчанова, Сергея Сидоренко и первого заместителя директора Института нанотехнологий в электронике, спинтронике и фотонике (ИНТЭЛ) Николая Каргина. Фигурантов обвиняют в получении взяток от претендентов на гранты за завышение баллов при экспертизе научных проектов, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Молчанов занимал должность консультанта управления научно-методического руководства и экспертной деятельности в РАН. Там же работал член-корреспондент Сидоренко. По версии следствия, должностные лица получали незаконные вознаграждения от соискателей, желающих получить максимальные баллы при прохождении экспертизы своих проектов.

После предъявления им обвинений они отвергли свою причастность к инкриминируемым преступлениям, — сказал собеседник агентства.

Расследование уголовного дела продолжается. Фигурантам грозит уголовная ответственность вплоть до длительного лишения свободы, если их вина будет доказана в суде.

Ранее Генпрокуратура составила криминологический портрет российского коррупционера на основе статистики 2025 года. В результате типичным нарушителем антикоррупционного законодательства оказался ранее не судимый мужчина в возрасте от 30 до 49 лет с высшим образованием и семьей.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

