22 апреля 2026 в 17:52

Раскрыт план следствия по фигурантам дела «Эксмо»

ТАСС: следователи будут добиваться меры пресечения для топ-менеджеров «Эксмо»

Фото: Кристина Соловьёва/РИА Новости
Следствие будет добиваться в суде избрания меры пресечения четверым задержанным топ-менеджерам издательства «Эксмо», включая гендиректора Евгения Капьева, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Они проходят по уголовному делу о распространении ЛГБТ-литературы (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

В рамках уголовного дела об ЛГБТ-пропаганде допрошены были четверо задержанных накануне сотрудника издательства, которым официальных обвинений со стороны следствия пока не предъявлено. Вместе с тем следователи планируют выйти в столичный суд с ходатайством об избрании фигурантам меры пресечения, — сообщил источник.

После обысков, прошедших 21 апреля, к следователям доставили гендиректора «Эксмо» Евгения Капьева, финансового директора Светлану Цыпляеву, замглавреда по литературе Юлию Соколовскую и директора по дистрибуции Анатолия Норовяткина. Основанием для уголовного преследования послужило распространение романов «Лето в пионерском галстуке» Елены Малисовой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) и «О чем молчит ласточка» Катерины Сильвановой (настоящее имя — Екатерина Дудко, внесена Минюстом РФ в список иноагентов).

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала название романа «О чем молчит ласточка» — одного из произведений, которые, по данным следствия, содержат пропаганду ЛГБТ. Дипломат опубликовала пост с названием книги и эмоциональными смайликами, после чего задалась риторическим вопросом.

До этого Таганский суд Москвы признал американскую компанию Character Technologies, Inc. виновной в пропаганде ЛГБТ и неудалении запрещенной информации. Суд назначил штраф в размере 7,5 млн рублей по двум протоколам: о пропаганде нетрадиционных отношений и о нарушении порядка ограничения доступа к информации.

Общество
Эксмо
ЛГБТ
уголовные дела
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 154 БПЛА
Назван неочевидный фактор повышения уровня стресса
Атака ВСУ на Самарскую область 23 апреля: удар по предприятиям, погибшие
Депутат Рижской думы высказался об антироссийской позиции Вайкуле
В Самарской области развернули оперативный штаб после новой атаки БПЛА
Россиянина госпитализировали после падения обломков БПЛА на крышу дома
Россиян предупредили о штрафах за подвески и игрушки в машине
Forbes назвал самого богатого россиянина в 2026 году
Раскрыты подробности о погибших при атаке ВСУ на Самарскую область
Биолог перечислила продукты, которые могут сделать счастливее
Стало известно, сколько беспилотников сбили над Ростовской областью за ночь
Запад шокирован оттоком жителей Украины из страны
Турэксперт рассказал о нескольких полезных секретах с багажом
Украинцы в Польше придумали схему обмана с арендой жилья
Россиянам дали совет, как восстановиться после переработок
Россиян предупредили о хитрых схемах мошенничества с «горящими турами»
SHOT сообщил, что в Самаре беспилотник врезался в жилой дом
Прокуратура Парижа отказалась говорить об ордере на Дурова
Депутат предложил способ снизить заболеваемость туберкулезом
Очевидцы сообщили о мощных взрывах в Самарской области
Дальше
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с творогом, картофелем и капустой
Семья и жизнь

3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с творогом, картофелем и капустой

