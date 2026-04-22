Раскрыт план следствия по фигурантам дела «Эксмо» ТАСС: следователи будут добиваться меры пресечения для топ-менеджеров «Эксмо»

Следствие будет добиваться в суде избрания меры пресечения четверым задержанным топ-менеджерам издательства «Эксмо», включая гендиректора Евгения Капьева, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Они проходят по уголовному делу о распространении ЛГБТ-литературы (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

В рамках уголовного дела об ЛГБТ-пропаганде допрошены были четверо задержанных накануне сотрудника издательства, которым официальных обвинений со стороны следствия пока не предъявлено. Вместе с тем следователи планируют выйти в столичный суд с ходатайством об избрании фигурантам меры пресечения, — сообщил источник.

После обысков, прошедших 21 апреля, к следователям доставили гендиректора «Эксмо» Евгения Капьева, финансового директора Светлану Цыпляеву, замглавреда по литературе Юлию Соколовскую и директора по дистрибуции Анатолия Норовяткина. Основанием для уголовного преследования послужило распространение романов «Лето в пионерском галстуке» Елены Малисовой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) и «О чем молчит ласточка» Катерины Сильвановой (настоящее имя — Екатерина Дудко, внесена Минюстом РФ в список иноагентов).

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала название романа «О чем молчит ласточка» — одного из произведений, которые, по данным следствия, содержат пропаганду ЛГБТ. Дипломат опубликовала пост с названием книги и эмоциональными смайликами, после чего задалась риторическим вопросом.

До этого Таганский суд Москвы признал американскую компанию Character Technologies, Inc. виновной в пропаганде ЛГБТ и неудалении запрещенной информации. Суд назначил штраф в размере 7,5 млн рублей по двум протоколам: о пропаганде нетрадиционных отношений и о нарушении порядка ограничения доступа к информации.