Захарова пошутила о книге, из-за которой прошли обыски в «Эксмо»

Захарова пошутила о книге «О чем молчит ласточка» после обысков в «Эксмо»

Представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала название романа «О чем молчит ласточка» — одного из произведений, которые, по данным следствия, содержат пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). В своем Telegram-канале дипломат опубликовала пост с названием книги и эмоциональными смайликами, после чего задалась риторическим вопросом.

Господи, что же сделали с пернатой, что такое увидела птица, что заставило ее замолчать?написала Захарова.

Ранее сообщалось, что генерального директора «Эксмо» Евгения Капьева заподозрили в причастности к распространению книг, содержащих пропаганду ЛГБТ. Речь идет о романах «Лето в пионерском галстуке» Елены Малисовой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) и «О чем молчит ласточка» Катерины Сильвановой (настоящее имя — Екатерина Дудко, внесена Минюстом РФ в список иноагентов).

До этого Таганский суд Москвы признал американскую компанию Character Technologies, Inc. виновной в пропаганде ЛГБТ и неудалении запрещенной информации. Суд назначил штраф в размере 7,5 млн рублей по двум протоколам: о пропаганде нетрадиционных отношений и о нарушении порядка ограничения доступа к информации.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

