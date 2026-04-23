Песков раскрыл, как РФ спасает ситуацию с растущим спросом на нефть в мире

Песков заявил о продолжении поставок нефти из России на фоне растущего спроса

Дмитрий Песков
Россия продолжает поставки нефти на экспорт, а спрос на нее растет, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля также отметил, что страна вносит свой вклад в стабилизацию цен и минимизацию последствий кризиса на Ближнем Востоке для глобальной энергетики, передает РИА Новости.

В настоящий момент мы свой вклад в эту стабилизацию цен и минимизацию последствий кризиса для глобальной энергетической области вносим. Россия продолжает поставки нефти, спрос растет, количество предлагаемой нефти на рынке не растет, а, наоборот, сокращается, — сказал Песков.

Ранее он отметил, что российская сторона готова возобновить поставки нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба» в соответствии с договорными обязательствами. Однако, по его уточнению, восстановление транзита зависит от действий Украины, по вине которой он прекратился.

До этого Песков подтвердил, что Россия обеспечит интересы казахстанских партнеров после остановки прокачки по «Дружбе». По его словам, Москва посодействует в транспортировке сырья по другим направлениям.

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

