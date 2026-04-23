Песков ответил на вопрос о формате участия России в саммите G20

Москва пока не определилась, кто представит Россию на предстоящем саммите G20, который в этом году примут Соединенные Штаты, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе конференц-кола. По его словам, решение будет принято ближе к дате проведения мероприятия. Его слова опубликованы в канале Кремля на платформе МАКС.

Решений пока таких (об участии Путина в саммите G20 в США. — NEWS.ru.) не принималось, но каждый саммит Россия принимала участие на соответствующем уровне. <...> Ближе к саммиту будет принято решение о формате нашего участия, — отметил Песков.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин сообщил, что Россия получила приглашение на участие в саммите G20, который состоится в Майами в декабре. Решение о составе российской делегации будет принято ближе к дате проведения мероприятия, добавил он.

До этого министр финансов Южно-Африканской Республики Инок Годонгвана заявил, что ЮАР не будет принимать участие в мероприятиях «Большой двадцатки» в период председательства США. По его словам, такое решение принято из-за противодействия Вашингтона.