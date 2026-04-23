23 апреля 2026 в 13:13

Политолог напомнил, как Трамп хотел изменить НАТО до своего второго срока

Политолог Дудаков: Трамп хотел создать в НАТО ВИП-блок близких к себе стран

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Salwan Georges — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп планировал сформировать в НАТО привилегированный блок из близких ему стран еще до своего второго срока в Белом доме, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, в этот список могли попасть государства, которые были готовы нести расходы на оборону.

Мы уже не в первый раз видим попытки со стороны администрации Дональда Трампа устроить некую внутреннюю реформу и перетряску НАТО. Еще даже до его прихода на второй срок шли разговоры о создании внутри Альянса неких миниблоков по интересам. И как раз одним из факторов разделения предполагалось сделать вклад участников объединения в совместную оборону и какой-то интерес, который к ним может или не может проявляться со стороны Вашингтона. То есть там мог сформироваться некий такой ВИП-блок тех, кто ближе всего к Трампу по идеологическим взглядам и затратам на военные расходы, — поделился Дудаков.

Он подчеркнул, что реформа НАТО интересует Трампа в связи с возможностью размещения заказов на приобретение широкого спектра американских вооружений. По словам политолога, в этом случае ключевые гарантии безопасности должны были распространяться только на страны из так называемого ВИП-клуба. Однако, отметил эксперт, идея американского президента потерпела крах.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа разделила союзников по НАТО на две категории: «образцовых» и «плохих». По информации зарубежных СМИ, эту информацию подтвердили источники в Пентагоне и дипломатические сотрудники.

Максим Кирсанов
Софья Якимова
