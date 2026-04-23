23 апреля 2026 в 07:29

В МИД РФ назвали условие для начала диалога по контролю над ядерным оружием

Грушко призвал учитывать совокупный ядерный потенциал стран НАТО при диалоге

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В случае начала диалога о контроле над атомным оружием должен учитываться весь совокупный ядерный потенциал стран НАТО, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в интервью РИА Новости. По его словам, отдельное внимание стоит уделить поддержке со стороны государств, не обладающих ядерным оружием, но готовых его разместить в рамках совместных миссий.

В ходе любого потенциального диалога по контролю над ядерными вооружениями — в случае, разумеется, формирования для него надлежащих условий — предстоит адекватно учитывать фактор совокупного потенциала Североатлантического альянса, который сам объявил себя «ядерным» и включает ядерные потенциалы США, Великобритании и Франции, помноженные на коэффициент содействия со стороны неядерных союзников в рамках эволюционирующих схем «совместных ядерных миссий» и «расширенного сдерживания», — подчеркнул Грушко.

Ранее глава российской делегации на Форуме по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ Юлия Жданова отмечала, что Россия считает опасной тенденцией появление информационных вбросов ряда государств о создании собственного ядерного оружия. По ее словам, особого внимания заслуживают ядерные миссии, которые организовывают США вместе с союзниками.

До этого министры обороны стран — участниц НАТО запланировали встречу для обсуждения ядерных возможностей Альянса. В ходе мероприятия будут рассмотрены программы размещения ядерного оружия США и Франции в других странах.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Радиостанция Судного дня» передала восьмое послание за день
Боня ответила на предложение Соловьева прийти к нему на телешоу
Бойцы ВСУ открыто назвали Зеленского предателем
Посол Ирана заявил об исторической победе над США и Израилем
Прокурор согласился за 6 млн рублей утилизировать отходы в воинской части
Евросоюз ограничил импорт российских металлов
Военэксперт оценил последствия ядерных учений Франции и Польши
Завалившим ОГЭ школьникам дали возможность получить профессию
Израиль выразил желание возобновить конфликт с Ираном
«Навсегда»: в Германии заявили о серьезных изменениях в отношениях с РФ
Трамп «проверил на вшивость» союзников по НАТО во время операции в Иране
В «Транснефти» оценили перспективы для прокачки нефти в ФРГ по «Дружбе»
Евросоюз ввел санкции против популярного российского банка
В ГД захотели ввести скидку 50% студентам на билеты перед отбытием поезда
Кабмин выделит миллиард рублей на путевки в лагеря для детей из приграничья
Американка сделала музыкальную подвеску из скелета сестры
Украинцы бегут в панике, «попкорновая» болезнь в РФ: что будет дальше
Россиянка закопала сотни тысяч рублей на кладбище ради «снятия порчи»
«Платить будет Россия»: Медведев о выдаче Киеву Евросоюзом €90 млрд
Двойное убийство: пьяный вахтовик зарезал любовницу и ее годовалого сына
Дальше
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

