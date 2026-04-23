В МИД РФ назвали условие для начала диалога по контролю над ядерным оружием

В МИД РФ назвали условие для начала диалога по контролю над ядерным оружием Грушко призвал учитывать совокупный ядерный потенциал стран НАТО при диалоге

В случае начала диалога о контроле над атомным оружием должен учитываться весь совокупный ядерный потенциал стран НАТО, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в интервью РИА Новости. По его словам, отдельное внимание стоит уделить поддержке со стороны государств, не обладающих ядерным оружием, но готовых его разместить в рамках совместных миссий.

В ходе любого потенциального диалога по контролю над ядерными вооружениями — в случае, разумеется, формирования для него надлежащих условий — предстоит адекватно учитывать фактор совокупного потенциала Североатлантического альянса, который сам объявил себя «ядерным» и включает ядерные потенциалы США, Великобритании и Франции, помноженные на коэффициент содействия со стороны неядерных союзников в рамках эволюционирующих схем «совместных ядерных миссий» и «расширенного сдерживания», — подчеркнул Грушко.

Ранее глава российской делегации на Форуме по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ Юлия Жданова отмечала, что Россия считает опасной тенденцией появление информационных вбросов ряда государств о создании собственного ядерного оружия. По ее словам, особого внимания заслуживают ядерные миссии, которые организовывают США вместе с союзниками.

До этого министры обороны стран — участниц НАТО запланировали встречу для обсуждения ядерных возможностей Альянса. В ходе мероприятия будут рассмотрены программы размещения ядерного оружия США и Франции в других странах.