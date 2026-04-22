«Деструктивное влияние»: российский дипломат о планах ряда стран по ЯО

Россия считает опасной тенденцией появление информационных вбросов ряда государств о создании собственного ядерного оружия, заявила глава российской делегации на Форуме по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ Юлия Жданова. По ее словам, особого внимания заслуживают ядерные миссии, которые организовывают США с союзниками, передает ТАСС.

В частности, такие заявления звучат из Германии, Польши, Финляндии, Швеции и других государств. Деструктивное влияние на ситуацию оказывают дестабилизирующие схемы так называемых совместных ядерных миссий и расширенного ядерного сдерживания, практикуемые США и их союзниками, — сказала она.

Ранее министры обороны стран — участниц НАТО запланировали встречу для обсуждения ядерных возможностей Альянса. В ходе мероприятия будут рассмотрены программы размещения ядерного оружия США и Франции в других странах. До этого представитель Кремля Дмитрий Песков выразил мнение, что сообщения о планах Франции и Польши провести ядерные учения подтверждают курс европейских государств на милитаризацию и нуклеаризацию.