21 апреля 2026 в 12:36

Песков увидел стремление Европы к милитаризации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Европа стремится к дальнейшей милитаризации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал возможные совместные учения Франции и Польши, передает РИА Новости.

Здесь нужно разобраться с деталями, о каком именно оружии идет речь, в каких странах. Но, безусловно, это лишний раз, наверное, показывает устремление Европы в плане дальнейшей милитаризации и нуклеаризации — с точки зрения ядерного оружия, — сказал Песков.

Ранее представитель Кремля заявил, что европейские государства открыто демонстрируют свою стратегическую установку на продолжение вооруженного противостояния на Украине. По словам Пескова, речь идет о намерении любыми способами содействовать затягиванию этого кризиса.

До этого замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что российские военные при обновлении списка целей на случай серьезного конфликта будут учитывать намерения Франции размещать свое ядерное оружие на территории неядерных стран Европы. Дипломат обратил внимание на анонсированную Парижем возможность рассредоточения своих ядерных сил.

