22 апреля 2026 в 12:43

«У НАТО есть свои планы»: в ЕС заговорили об усилении ядерного клуба

НАТО обсудит размещение ядерного оружия США и Франции в других странах

Министры обороны стран-участниц НАТО запланировали встречу для обсуждения ядерных возможностей Альянса, сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире RMF FM. Он добавил, что в ходе мероприятия будут рассмотрены программы размещения ядерного оружия США и Франции в других странах.

У НАТО есть свои планы. Будет встреча министров обороны, касающаяся ядерных возможностей. Уже скоро. Это и американский Nuclear sharing и французский «Ядерный зонтик», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что устремления Европы к дальнейшей милитаризации и нуклеаризации не способствуют стабильности и предсказуемости на континенте. Так он прокомментировал новость о том, что рабочие группы Франции и Польши встретятся в ближайшие недели для конкретизации форм сотрудничества в области ядерного сдерживания.

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что Варшава и Париж продолжат совместную работу по вопросам ядерного сдерживания. Однако, по его словам, размещение французских самолетов с ядерными боеголовками на польской территории не планируется.

