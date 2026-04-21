В Кремле отреагировали на совместные ядерные учения Франции и Польши

В Кремле отреагировали на совместные ядерные учения Франции и Польши Песков: стремление Европы к милитаризации угрожает безопасности государств

Европа стремится к милитаризации и нуклеаризации, что вызывает опасения в сфере безопасности, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге. Как передает РИА Новости, именно так он прокомментировал новость о возможных ядерных учениях Франции и Польши.

Безусловно, это лишний раз, наверное, показывает устремление Европы в плане дальнейшей милитаризации и нуклеаризации — с точки зрения ядерного оружия, — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что США и союзники провели секретные учения Apollo Insight, в ходе которых отрабатывались различные угрозы, включая сценарии с применением российского ядерного оружия в космосе. Маневры прошли в Колорадо-Спрингс с участием Космического командования Соединенных Штатов.

До этого армия США начала подземные тренировки на базе Форт-Худ с участием около 300 военных. Американские военные активно отрабатывают действия в подземных туннелях из-за усиливающейся угрозы дронов, а также учатся реагировать на массовые ранения в боевой обстановке. Эти учения должны подготовить личный состав к бою в замкнутом пространстве.