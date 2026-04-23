«Не грузится вообще»: РЖД столкнулись с массовым сбоем В работе сайта и приложения РЖД произошел массовый сбой

В работе сайта и приложения РЖД произошел массовый сбой, следует из информации с портала Downdetector. Согласно жалобам, у пользователей не открываются страницы и пропала возможность купить билет. Проблемы с доступом фиксируют в 34 городах.

Не загружается сайт, не грузится вообще. Хотя уже была в нем и заказывала билеты, — приводится текст одной из жалоб.

Ранее сообщалось, что сервисы Rockstar Games 15 апреля столкнулись с масштабным сбоем. Большинство жалоб было связано с проблемами доступа к играм и сайту компании. Кроме того, многие пользователи не могли зайти в личный кабинет.

До этого масштабный сбой произошел в работе нейросети ChatGPT. Из данных сервиса Downdetector следовало, что жалобы поступали из различных стран, в том числе из США, Германии и Нидерландов. В России проблемы наблюдались в Москве и Санкт-Петербурге.

Также проблемы наблюдались в работе «Госуслуг». Утром 7 апреля большинство жалоб пользователей пришлось на сбой сайта, тогда как неполадки в личном кабинете, мобильном приложении и общие сбои системы фиксировались заметно реже.