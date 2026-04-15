15 апреля 2026 в 17:58

Пользователи пожаловались на сбой экосистемы Rockstar Games

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Сервисы Rockstar Games столкнулись с масштабным сбоем, следует из данных сервиса Downdetector. Большинство жалоб связаны с проблемами с доступом к играм и сайту компании. Кроме того, многие пользователи не могут зайти в личный кабинет.

Среди наиболее распространенных проблем отмечаются невозможность открытия приложения, сбои при запуске GTA 5 RP, недоступность сайта Rockstar Games и трудности с входом в личные аккаунты. Официальные представители Rockstar Games на момент появления сообщений ситуацию не прокомментировали.

На днях хакерская группировка ShinyHunters слила в сеть внутренний финансовый отчет компании. Согласно документу, Rockstar Games зарабатывала на донатах $1,3 млн каждые 24 часа, а в некоторые выходные объем микротранзакций достигал $4 млн в сутки. Не исключено, что сбой связан с последствиями утечки.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

