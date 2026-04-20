Самая популярная нейросеть дала сбой по всему миру

ChatGPT столкнулся с масштабным сбоем по всему миру

Масштабный сбой произошел в работе нейросети ChatGPT, следует из данных сервиса DownDetector. Жалобы поступают из различных стран, в том числе из США, Германии и Нидерландов. В России проблемы наблюдаются в Москве и Санкт-Петербурге.

Большинство жалоб (69%) связано со сбоем личного кабинета. Оставшиеся — на оповещения (16%), общий сбой (5%), сбой сервиса и сайта (по 3%). Чаще всего проблемы с доступом к ChatGPT возникают на устройствах под управлением Windows, следом идут iOS, Mac OS X и Android.

Ранее сообщалось, что сервисы Rockstar Games 15 апреля столкнулись с масштабным сбоем. Большинство жалоб было связано с проблемами доступа к играм и сайту компании. Кроме того, многие пользователи не могли зайти в личный кабинет.

До этого масштабный сбой произошел в работе «Госуслуг». Утром 7 апреля большинство жалоб пользователей пришлось на сбой сайта, тогда как неполадки в личном кабинете, мобильном приложении и общие сбои системы фиксировались заметно реже.

Прежде сбой произошел в работе Сбербанка. Сама кредитная организация в своем мобильном приложении также уведомила клиентов о затруднениях при оплате картой. При этом там подчеркнули, что банк работает над устранением возникших проблем.