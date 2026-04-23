23 апреля 2026 в 14:03

В Минэкономразвития оценили динамику инфляции в России

Решетников: замедление инфляции в России стало устойчивой тенденцией

Замедление инфляции в России стало устойчивой тенденцией, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. По его словам, снижение роста цен началось в прошлом году и продолжается в нынешнем.

Замедление инфляции по итогам прошлого года 5,6%, как мы видим по динамике этого года — это абсолютно устойчивая тенденция, — отметил Решетников.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил, что достижение ключевой ставки Банка России в диапазоне 8–9% к 2027 году является вполне реальным сценарием. По его словам, взятый регулятором курс на подавление инфляции необходимо выдержать.

До этого вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что высокий уровень ключевой ставки сдерживает запуск новых дорожных инициатив в стране с использованием средств из внебюджетных источников. Он добавил, что работа по подготовке проектов при этом продолжается. Вице-премьер подчеркнул, что в настоящее время ведутся подготовка проектно-сметной и градостроительной документации, а также обустройство территорий. Он выразил надежду на продолжение работы после снижения ключевой ставки.

