Снег на подходе к столице: прогноз погоды в Москве, сколько будет градусов

Холодный циклон со снегопадом уже приближается к Москве, говорят синоптики. Выпадет ли снег 23 апреля, чего ждать от последней недели апреля, когда потеплеет?

Какая погода пришла в Москву к 23 апреля, чего ждать до выходных

В четверг Москва встречает резкое похолодание, которое принесет холодная тыловая часть циклона, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Холодное вторжение началось с рекордно низкого давления.

«В небе сохранятся плотные облака, будут кратковременные дожди, во второй половине дня местами с мокрым снегом. [Циклон] ограничит дневной прогрев — по сравнению с днем вчерашним похолодает на 10 градусов. Температура воздуха — плюс 3–5, по области — плюс 2–7. Атмосферное давление составит рекордно низкие 727 мм рт. ст., во второй половине дня показания барометров начнут расти. В пятницу без существенных осадков, ночью — от минус 1 до плюс 1, днем — плюс 5–7 градусов», — прогнозирует Леус.

Когда в Москве начнется снегопад, прогноз до конца апреля

Леус сообщил, что активный циклон уже накрыл снегом часть Европейской России. В Москве снег начнется уже в ближайшие часы.

«Осадки в виде снега уже накрыли практически всю Тверскую область, замечены они на севере Ярославской области и в Смоленской области. В Москве переход осадков в смешанную фазу ожидается после 16–17 часов. В течение ночи осадки в регионе постепенно прекратятся, однако холодный порывистый северный ветер, заморозки и гололедица сохранят погоду мало комфортной и потенциально опасной», — прогнозирует Леус.

По данным Foreca, самым холодной станет ночь с пятницы на субботу: температура опустится до 0 градусов. После этого придет кратковременная оттепель, однако новый циклон принесет мощные дожди: в воскресенье в Москве ожидается 8,3 мм осадков (почти 20% месячной нормы). В дальнейшем с понедельника до конца апреля выпадет еще 13,7 мм осадков (треть месячной нормы).

Какая погода будет в Москве на первые майские праздники, когда потеплеет

Синоптики прогнозируют, что Первомай москвичи встретят с прохладной погодой. Температура воздуха на первомайских праздниках будет не выше плюс 11 градусов, пройдут дожди, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Пока прогнозы на начало мая в Москве неутешительные. Ночью будет плюс 1–6 градусов, днем может быть плюс 6–11 градусов в лучшем случае. То есть тепла и сухой солнечной погоды, по сегодняшнему видению процесса, на первомайские праздники ожидать не приходится», — прогнозирует Позднякова.

Синоптик уточнила, что пока что трудно спрогнозировать, когда на праздниках будут дожди — но без осадков совершенно точно в этот период не обойдется.

Долговременный прогноз ИА «Метеоновости» предполагает, что холодная погода в Москве задержится до 2 мая. Уже с 3 мая начнет появляться солнце, а температура пойдет вверх: сначала до плюс 13, а после и к плюс 17 градусам.

Что с погодой в Санкт-Петербурге, когда придут ливни

Санкт-Петербург в четверг также столкнулся с холодной погодой в тылу циклона, отмечает Леус.

«Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди с мокрым снегом и продолжится похолодание. Температура воздуха — плюс 6–8 градусов, в Ленинградской области — плюс 3–8. Атмосферное давление будет расти. В пятницу днем небольшие дожди, ночью — до плюс 2, днем — плюс 8–10 градусов», — указал Леус.

Настоящее похолодание вместе с сильными дождями придет в Петербург в выходные: по данным Foreca, в воскресенье ожидается температура не выше плюс 4 градусов и 8,6 мм осадков (почти четверть месячной нормы).

Еще холоднее будет во вторник, не выше плюс 3 градусов. На последней неделе апреля в Петербурге выпадет еще четверть месячной нормы осадков.

На 1 мая в Петербурге ожидается потепление до плюс 9 градусов. Как и в Москве, с 2 мая температура начнет расти, на небе покажется солнце после периода ливней.

