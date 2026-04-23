Синоптик рассказал, чего ждать москвичам после сильного ливня

Синоптик Тишковец: сильный ливень в Москве местами сменится на мокрый снег

Сильный ливень в Москве, который начался утром, после обеда местами закончится, сообщил синоптик Евгений Тишковец. Где-то он сменится на мокрый снег после обеда.

Ранее Тишковец сообщил, что временный снежный покров высотой до 8 см появится в столичном регионе в конце рабочей недели. По его прогнозу, это произойдет в пятницу, 24 апреля. В самой Москве, добавил метеоролог, снег будет менее интенсивным. Он отметил, что в пределах МКАД, главным образом на востоке города, местами может появиться небольшой снег толщиной от 1 до 3 см.

Кроме того, ведущий специалист Центра погоды «Фобос» заявил, что новая волна похолодания ожидается в Москве перед майскими праздниками, не исключены ледяные дожди. Он рассказал, что причиной ухудшения погодных условий станет противостояние двух барических систем.

Серьезное похолодание с восстановлением временного снежного покрова также ожидается в Подмосковье, Рязанской, Владимирской, Ивановской, Нижегородской и Костромской областях. Кроме того, температура ниже климатической нормы будет в Республике Марий Эл, Чувашии, Кировской области, Пермском крае и Свердловской области, резюмировал Тишковец.