Синоптик рассказал, чего ждать москвичам после сильного ливня

Синоптик Тишковец: сильный ливень в Москве местами сменится на мокрый снег

Сильный ливень в Москве, который начался утром, после обеда местами закончится, сообщил синоптик Евгений Тишковец. Где-то он сменится на мокрый снег после обеда.

Ранее Тишковец сообщил, что временный снежный покров высотой до 8 см появится в столичном регионе в конце рабочей недели. По его прогнозу, это произойдет в пятницу, 24 апреля. В самой Москве, добавил метеоролог, снег будет менее интенсивным. Он отметил, что в пределах МКАД, главным образом на востоке города, местами может появиться небольшой снег толщиной от 1 до 3 см.

Кроме того, ведущий специалист Центра погоды «Фобос» заявил, что новая волна похолодания ожидается в Москве перед майскими праздниками, не исключены ледяные дожди. Он рассказал, что причиной ухудшения погодных условий станет противостояние двух барических систем.

Серьезное похолодание с восстановлением временного снежного покрова также ожидается в Подмосковье, Рязанской, Владимирской, Ивановской, Нижегородской и Костромской областях. Кроме того, температура ниже климатической нормы будет в Республике Марий Эл, Чувашии, Кировской области, Пермском крае и Свердловской области, резюмировал Тишковец.

Завалившим ОГЭ школьникам дали возможность получить профессию
Израиль выразил желание возобновить конфликт с Ираном
«Навсегда»: в Германии заявили о серьезных изменениях в отношениях с РФ
Трамп «проверил на вшивость» союзников по НАТО во время операции в Иране
В «Транснефти» оценили перспективы для прокачки нефти в ФРГ по «Дружбе»
Евросоюз ввел санкции против популярного российского банка
В ГД захотели ввести скидку 50% студентам на билеты перед отбытием поезда
Кабмин выделит миллиард рублей на путевки в лагеря для детей из приграничья
Американка сделала музыкальную подвеску из скелета сестры
Украинцы бегут в панике, «попкорновая» болезнь в РФ: что будет дальше
Россиянка закопала сотни тысяч рублей на кладбище ради «снятия порчи»
«Платить будет Россия»: Медведев о выдаче Киеву Евросоюзом €90 млрд
Двойное убийство: пьяный вахтовик зарезал любовницу и ее годовалого сына
Умер телеведущий Алексей Пиманов: причины, последние дни, «Человек и закон»
Водитель каршеринга сбил пешеходов при попытке уйти от погони
Экс-министр обороны Грузии получил срок за махинации с МРТ-аппаратом
Компанию семьи «королевы марафонов» признали банкротом
Турецкий банк начал блокировать россиянам доступ к своему приложению
Россиянин заработал почти 5 млн рублей благодаря «Интеру»
Гладков раскрыл последствия новых ударов ВСУ по Белгородской области
Дальше
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
