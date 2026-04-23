Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 апреля 2026 в 10:24

В столице установлен новый рекорд низкого давления

Атмосферное давление в Москве обновило исторический минимум 2015 года

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Москва оказалась в зоне аномально низкого атмосферного давления, что привело к обновлению исторического максимума, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Показания барометров в столице 23 апреля опустились до отметки 727,6 миллиметра ртутного столба. Предыдущее достижение для этого календарного дня было зафиксировано девять лет назад.

Сегодня в Москве уже обновлен суточный рекорд низкого атмосферного давления. Прежнее значение составляло 729,5 миллиметра ртутного столба. И было установлено в этот день в 2015 году, — пояснил синоптик.

Столь резкое падение показателей связано с влиянием глубокого и активного циклонического вихря. Метеорологи предупреждают, что такие изменения фона могут негативно сказаться на самочувствии метеозависимых жителей мегаполиса.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что временный снежный покров высотой до 8 см появится в столичном регионе в конце рабочей недели. По его прогнозу, это произойдет в пятницу, 24 апреля.

Москва
погода
давление
рекорды
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.