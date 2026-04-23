Военэксперт ответил, в каком году НАТО хочет напасть на Калининград Военэксперт Кнутов: НАТО готовится напасть на Калининград и Карелию в 2030 году

Североатлантический альянс планирует нападение на Калининград и Карелию в 2030 году, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. На этом фоне, по его словам, НАТО стремится затянуть украинский конфликт, чтобы ослабить Россию к этому времени.

НАТО готовится к войне с Россией в 2030 году. Они полагают, что Украина должна до этого момента держаться всеми силами, фактически сделать так, чтобы РФ максимально увязла в украинском конфликте и истощила свои ресурсы. Примерно к 2030 году Европа планирует забрать Калининград, Белоруссию, и под вопросом стоят Карелия и Санкт-Петербург. Они открыто говорят, что отрабатывают бои в битве за Калининград. Поэтому, учитывая, что планы достаточно реваншистские, [Борис] Писториус (министр обороны Германии. — NEWS.ru) пока еще аккуратно их озвучивает, чтобы среди населения не началась паника, — высказался Кнутов.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Германия должна избегать повторения ошибок, которые она совершала в прошлом, из-за своих устремлений создать самую мощную армию в Европе. Так он отреагировал на новую военную стратегию ФРГ, где Россия названа главной угрозой, а приоритетной задачей объявлено увеличение числа войск к 2039 году. Песков отметил, что многие европейцы испытывают тревогу, читая новости о планах немецкого правительства.