Раскрыто, почему НАТО потерпит крах при попытке блокады Калининграда

Попытка НАТО блокировать Калининград будет обречена на провал, поскольку у Альянса отсутствуют средства для противодействия российскому вооружению, заявил NEWS.ru военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, Москва готова ответить на любые агрессивные действия против ее территорий.

У России есть средства поражения, против которых у стран НАТО нет абсолютно никаких систем противодействия. Удары в случае агрессивных действий блока НАТО [в отношении Калининграда] будут наноситься не только со стороны Калининградской области, но и с материковой части РФ. Также не следует забывать, что у нас есть дружественные страны, которые заинтересованы в жестком отпоре Альянсу со стороны российской армии. Та же самая Белоруссия целиком и полностью зависит от военно-политической ситуации, которая складывается вдоль ее границ, — пояснил Марочко.

Ранее замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что в рамках учений Объединенных экспедиционных сил отрабатываются сценарии морской блокады и захвата Калининградской области. По его словам, за подготовкой этой операции стоит Великобритания.