23 апреля 2026 в 14:07

Раскрыт хитрый план Киева по использованию трубопровода «Дружба» против ЕС

Энергетик Юшков: Киев может использовать трубопровод «Дружба» для шантажа ЕС

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Украина способна использовать трубопровод «Дружба» в качестве инструмента для шантажа Евросоюза, заявил NEWS.ru ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. Кроме того, по его словам, Киев получит дополнительное топливо за счет возобновления поставок нефти в Венгрию.

Я не думаю, что Украина сразу после получения кредита в размере €90 млрд (7,8 трлн рублей. — NEWS.ru) перекроет нефтепровод «Дружба». Во-первых, это было бы бессмысленно. Она, скорее, будет требовать что-то еще. И если ей это не дадут, тогда они будут шантажировать Европу поставками нефти. Киев считает себя победителем в этой истории. Они перекрыли нефтепровод 27 января, когда шла активная избирательная кампания в Венгрии. Устроили в стране, по сути, топливный кризис. И Украина считает, что [Виктор] Орбан (премьер-министр Венгрии. — NEWS.ru) проиграл выборы благодаря их действиям, — пояснил Юшков.

Он подчеркнул, что Киеву на данный момент невыгодно прекращать транспортировку нефти по трубопроводу «Дружба», так как он зарабатывает на транзите. При этом, по словам эксперта, Украина добилась утверждения 20-го пакета санкций против России и получения финансовой поддержки от ЕС.

Сейчас Венгрия, получив нефть в полной мере, будет ее перерабатывать, а излишки начнет продавать Украине. Поэтому Киев еще и дополнительное топливо получит. А когда встанет вопрос об ускоренном вступлении украинцев в Евросоюз, новых траншей, помощи и так далее, если вдруг это будет вызывать какое-то сопротивление со стороны европейских стран, нефтепровод «Дружба» снова будет перекрываться, — резюмировал Юшков.

Ранее сообщалось, что Украина может снова закрыть трубопровод «Дружба», получив от ЕС кредит в $90 млрд. По словам зарубежных журналистов, доверие к Киеву все чаще подвергается сомнению.

Европа
Украина
Евросоюз
нефть
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
